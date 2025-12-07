Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке поселился самец серого волка

Самец серого волка по имени Ёжка поселился в Московском зоопарке.

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самец серого волка поселился в Московском зоопарке, его перевезли из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному Департаменту культуры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Самец серого волка по имени Ёжка прибыл в Московский зоопарк из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному Департаменту культуры. … Пока Ёжка находился на карантине в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги по его адаптации на новом месте. Позже зверя поселили в вольере на старой территории, по соседству с волчицей Радой», — говорится в сообщении.

Добавляется, что волк уже прошёл карантин, до прибытия для него разработали специальное меню и обеспечили спокойную обстановку в вольере. Теперь животное могут увидеть посетители зоопарка.