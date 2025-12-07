В Московском зоопарке поселился самец серого волка

«Самец серого волка по имени Ёжка прибыл в Московский зоопарк из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному Департаменту культуры. … Пока Ёжка находился на карантине в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги по его адаптации на новом месте. Позже зверя поселили в вольере на старой территории, по соседству с волчицей Радой», — говорится в сообщении.