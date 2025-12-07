В городе Шумихе в Курганской области благоустроили «Хитрый рынок»

Благоустройство нового общественного пространства под названием «Хитрый рынок» провели в городе Шумихе в Курганской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
На территории обустроили спортивные и детские игровые площадки, удобные прогулочные зоны и комфортные места торговли. Также там есть просторная сцена для проведения мероприятий. Весной на площади высадят растения и оборудуют кафе с летней верандой.
«Такие уникальные проекты, как “Хитрый рынок”, помогают сделать нашу Курганскую область ярче и привлекательнее для туристов», — поделился исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.