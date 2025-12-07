В Костромской области запустят производство комплектующих для лодок

Предприятие будет построено местной компанией «Лодка 44», которая с 2013 года производит широкий спектр оборудования и запчастей. География поставок распространяется не только на всю Россию, но и на Белоруссию и Казахстан. Спрос существенно превышает предложение. По некоторым позициям время ожидания заказа составляет более полугода. Расширение производства позволит увеличить объемы востребованной продукции и удовлетворить потребности российского рынка.