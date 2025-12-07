Ричмонд
В Костромской области запустят производство комплектующих для лодок

На новом заводе будут изготавливать стекла и откроют швейную мастерскую.

Завод по производству комплектующих для водно-моторной техники построят в Костромской области. Это поможет в достижении целей нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

Предприятие будет построено местной компанией «Лодка 44», которая с 2013 года производит широкий спектр оборудования и запчастей. География поставок распространяется не только на всю Россию, но и на Белоруссию и Казахстан. Спрос существенно превышает предложение. По некоторым позициям время ожидания заказа составляет более полугода. Расширение производства позволит увеличить объемы востребованной продукции и удовлетворить потребности российского рынка.

Так, склад разместят в уже готовом здании, где до конца 2025 года будет проведен ремонт. Там же запустят производство стекол. А уже к 2028 году компания планирует построить еще одно здание. Благодаря этому будет расширено швейное производство.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.