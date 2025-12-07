В Москве на ВДНХ установили ящики для писем Деду Морозу

Дети и взрослые могут отправить письма Деду Морозу с помощью специальных ящиков, которые установили в нескольких местах на ВДНХ в Москве. Проведение мероприятий для всей семьи соответствует задачам национального проекта «Семья», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Ящики разместили в инфоцентре ВДНХ в арке главного входа, семейном тематическом парке развлечений «Орион» и в центре национальных конных традиций, океанографии и морской биологии «Москвариум».
В письмах главному новогоднему волшебнику дети и взрослые могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Для этого им необходимо опустить в ящик письмо, а на конверте указать свой обратный адрес. Письма передадут в столичную резиденцию Деда Мороза, где они пройдут тщательную сортировку. Отправители, указавшие обратный адрес, получат ответ по почте. Отправить письмо можно до 15 января 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.