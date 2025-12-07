В Москве на ВДНХ установили ящики для писем Деду Морозу

В письмах главному новогоднему волшебнику дети и взрослые могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Для этого им необходимо опустить в ящик письмо, а на конверте указать свой обратный адрес. Письма передадут в столичную резиденцию Деда Мороза, где они пройдут тщательную сортировку. Отправители, указавшие обратный адрес, получат ответ по почте. Отправить письмо можно до 15 января 2026 года.