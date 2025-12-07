Во Владимирской области восстановили леса на площади 6 тысяч гектаров

Лесовосстановление на площади 6 тыс. га провели в этом году во Владимирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
При восстановлении лесов используют хвойные и лиственные породы деревьев, адаптированные к местным условиям. В основном специалисты высаживают сосну обыкновенную. Она быстро растет и приспособлена к различным почвам. Также используют ель европейскую, которая способна расти в тени других быстрорастущих деревьев, и березу.
«Посадочный материал выращивается в лесных питомниках региона. Лесные питомники есть у подведомственного Министерству лесного хозяйства Владимирской области учреждения “Владлесхоз”, у арендаторов лесных участков, а также есть коммерческие питомники. Ежегодно выращивается более 20 миллионов сеянцев хвойных пород, что полностью покрывает потребность области в посадочном материале», — сообщают в минлесхозе региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.