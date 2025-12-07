Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
В Госдуме хотят ввести еще привилегию для семей с детьми до трех лет: предложили дополнить Налоговый кодекс

В ГД предложили ввести налоговый вычет на детские товары.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ хотят ввести еще одну привилегию для семей с детьми, которым не исполнилось трех лет. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в правительство законопроект о социальном налоговом вычете на детские товары для семей с детьми до трёх лет.

«Предлагается дополнить ст. 219 Налогового кодекса России новым подпунктом, устанавливающим социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до трёх лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми», — говорится в инициативе от партии ЛДПР. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, семьи смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до трёх лет до 150 тысяч рублей в год, что составляет максимальный вычет в 19,5 тысячи рублей при уплате НДФЛ по ставке 13%.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в семьях, где есть дети до трех лет, нужна дополнительная поддержка. Малыши не ходят в секции, но родители тратят достаточно денег на другие вещи. Было бы прекрасно, если бы эти семьи получали налоговый вычет на свои затраты.

Ранее KP.RU рассказал, что изменится в порядке оплаты налогов на имущество для россиян после 1 января 2025 года.

