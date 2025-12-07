В Госдуме хотят ввести еще привилегию для семей с детьми до трех лет: предложили дополнить Налоговый кодекс

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в семьях, где есть дети до трех лет, нужна дополнительная поддержка. Малыши не ходят в секции, но родители тратят достаточно денег на другие вещи. Было бы прекрасно, если бы эти семьи получали налоговый вычет на свои затраты.