Средний житель Башкирии в 2025 году выпил 1,59 литра чистого спирта

Житель Башкирии в среднем купил за три квартала 2025 года 1,59 литра чистого спирта. Об этом сообщили со ссылкой на портал ЕМИСС журналисты UfaTime.ru.
По предоставленным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года потребления алкоголя снизилось. Тогда было 1,69 литра на человека.
В среднем по России выпивают 1,62 литра чистого спирта. Наиболее высокий показатель зарегистрирован в Карелии — 3,12 литра алкоголя. Самый низкий в Чечне — 0,0012 литра.
