Атлантика vs мороз: Метеоролог спрогнозировала сроки прихода зимы в Москву

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в Москве может не сформироваться до конца декабря. По её словам, это является необычным сценарием для начала календарной зимы. Первый существенный снегопад возможен лишь в середине месяца, однако даже выпавший снег вряд ли надолго задержится.