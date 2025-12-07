В Молдове пятая часть населения работает нелегально: Выяснилось, какой сектор является лидером по выдаче зарплат в конвертах

По данным Национальное бюро статистики, в целом по стране почти 19% занятых работают неофициально, но в строительном секторе показатель достигает 54%.
Именно на стройках чаще нарушаются правила охраны труда. Это приводит к росту несчастных случаев на стройплощадках: люди работают без договоров, без защиты и без контроля со стороны работодателей.
Эксперты предупреждают: пока половина отрасли остаётся «в тени», улучшить условия труда и снизить риск травм на строительных объектах будет невозможно.
