Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове пятая часть населения работает нелегально: Выяснилось, какой сектор является лидером по выдаче зарплат в конвертах

По данным Национальное бюро статистики, в целом по стране почти 19% занятых работают неофициально.

Источник: Комсомольская правда

По данным Национальное бюро статистики, в целом по стране почти 19% занятых работают неофициально, но в строительном секторе показатель достигает 54%.

Именно на стройках чаще нарушаются правила охраны труда. Это приводит к росту несчастных случаев на стройплощадках: люди работают без договоров, без защиты и без контроля со стороны работодателей.

Эксперты предупреждают: пока половина отрасли остаётся «в тени», улучшить условия труда и снизить риск травм на строительных объектах будет невозможно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).

Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).

Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).