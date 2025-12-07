В Тульской области за год отремонтировали около 126 километров дорог

Около 126 км дорог отремонтировали в Тульской области с начала 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Например, специалисты обновили более 22 км трасс, ведущих к образовательным учреждениям региона. Так, в городе Щекино привели в порядок улицу Школьную. Там расположено образовательное учреждение для ребят с ограниченными возможностями здоровья. А в Дубне обновили улицу Первомайскую, которая ведет к средней общеобразовательной школе.
Еще в регионе отремонтировали 23 км дорог, по которым можно добраться до туристических мест. В их числе — трасса Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе. Она ведет к историческому поселку Епифань и селу Монастырщино, входящему в состав музея-заповедника «Куликово поле».
Помимо этого, в регионе обновили 50 км дорог к малым населенным пунктам. Среди них — участок трассы Тула — Алешня в Ленинском районе. Еще 10 км приведенных в порядок дорог ведут к спортивным объектам. Например, в Туле это улица Болдина. По ней можно добраться до бассейна ТулГУ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.