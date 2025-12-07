В Тульской области за год отремонтировали около 126 километров дорог

Помимо этого, в регионе обновили 50 км дорог к малым населенным пунктам. Среди них — участок трассы Тула — Алешня в Ленинском районе. Еще 10 км приведенных в порядок дорог ведут к спортивным объектам. Например, в Туле это улица Болдина. По ней можно добраться до бассейна ТулГУ.