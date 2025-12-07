В поселке Молодежном Вологодской области открыли новый медпункт

Старый ФАП находится в 20 метрах от нового здания. Отмечается, что он не соответствовал современным стандартам. Новый медпункт разместили в блочно-модульной конструкции. Его оборудовали необходимой техникой. Также там есть кабинет приема врача, процедурная, помещения для персонала и просторная зона ожидания. В ФАПе будут получать медицинскую помощь более 100 жителей Вожегодского округа.