В поселке Молодежном Вологодской области открыли новый медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в поселке Молодежном в Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Вожегодского муниципального района.
Старый ФАП находится в 20 метрах от нового здания. Отмечается, что он не соответствовал современным стандартам. Новый медпункт разместили в блочно-модульной конструкции. Его оборудовали необходимой техникой. Также там есть кабинет приема врача, процедурная, помещения для персонала и просторная зона ожидания. В ФАПе будут получать медицинскую помощь более 100 жителей Вожегодского округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.