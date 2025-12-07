От Броненосца «Потемкин» до современного балета: история пермского драматического Театра-Театра

Театр-Театр, который известен сейчас далеко за пределами Перми и уже давно не является исключительно драматическим, начинался как Театр рабочей молодежи в далеком 1927 году. Здесь работали такие звезды как Марк Захаров и Георгий Бурков. Сам театр за свою почти 100-летнюю историю переезжал не просто из одного здания в другое, а менял города. В судьбе ТТ даже можно найти ответ на вопрос, почему в Перми все еще не построена новая сцена театра оперы и балета, которую обещали много лет назад. Недавно в Театре-Театре появился новый главный режиссер Марк Букин, в следующем сезоне ТТ отметит 100-летний юбилей. О прошлом, настоящем и будущем театра — в материале URA.RU.