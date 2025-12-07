В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9

Специалисты уже приступили к ремонтным работам, которые, по предварительным оценкам, продлятся до 11 декабря. На время ремонта для минимизации последствий планируется задействовать третий котел станции. После его запуска подача тепла частично восстановится. Что касается ТЭЦ-10 — она работает в штатном режиме без сбоев.