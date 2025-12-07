В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9

В Ангарском округе в связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ-9 временно снижена температура подаваемого тепла в жилые дома и социальные учреждения. Как сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров, введен режим повышенной готовности.
— Провел экстренное совещание с участием своих заместителей, специалистов профильных структур и службы ГО и ЧС. Снижение параметров подаваемого тепла потребителям связано с аварией. Второй котел вышел из строя на ТЭЦ-9, — поделился Сергей Петров.
Специалисты уже приступили к ремонтным работам, которые, по предварительным оценкам, продлятся до 11 декабря. На время ремонта для минимизации последствий планируется задействовать третий котел станции. После его запуска подача тепла частично восстановится. Что касается ТЭЦ-10 — она работает в штатном режиме без сбоев.