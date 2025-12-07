Более 100 особей карпа выпустили в старинный пруд в Тамбовской области

Специалисты выпустили более 100 особей карпа в старинный пруд на территории усадьбы Воейковых — Поленовых в Уваровском округе Тамбовской области. Это поможет восстановить естественный баланс водной экосистемы, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации округа.
Карпы активно поедают водные растения и водоросли, предотвращая чрезмерное зарастание водоема. Также в процессе поиска пищи они перемешивают донные отложения, что способствует обогащению воды кислородом и замедляет процесс накопления ила. Поглощая органику, карпы участвуют в естественной очистке воды, снижая уровень органических загрязнений.
В администрации напомнили, что летом пруд очистили от донных отложений и камыша. Работы проводили в течение месяца.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.