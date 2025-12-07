Политолог Петро: Семья Кеннеди является самой влиятельной в истории США

Семья Кеннеди, которая начала свою политическую деятельность в США в конце XIX века, считается самым влиятельным кланом в американской истории. При этом она продолжает оказывать влияние на современные события. Об этом рассказал профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.
— Без сомнения, клан Кеннеди оставил самый большой след в политике. Трое сыновей посла Джозефа Кеннеди — (бывший президент США — прим. «ВМ») Джон, Роберт и Эдвард — были подготовлены к политической карьере и воплотили свое стремление к жизни, влияя на несколько администраций демократов, — передает слова политолога Lenta.ru.
Убийство Джона Кеннеди стало одним из самых громких покушений на политиков в XX веке. Это произошло 22 ноября 1963 года во время предвыборного визита в столицу Техаса — город Даллас. Когда его кортеж следовал по улицам города, раздались выстрелы. Подробности этого покушения, а также другие самые известные покушения на президентов в новейшей истории — в материале «Вечерней Москвы».