Политолог Петро: Семья Кеннеди является самой влиятельной в истории США

Убийство Джона Кеннеди стало одним из самых громких покушений на политиков в XX веке. Это произошло 22 ноября 1963 года во время предвыборного визита в столицу Техаса — город Даллас. Когда его кортеж следовал по улицам города, раздались выстрелы. Подробности этого покушения, а также другие самые известные покушения на президентов в новейшей истории — в материале «Вечерней Москвы».