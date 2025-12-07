Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, куда исчезла дочь Трампа Иванка

Алхименков: дочь Трампа Иванка отстранилась от политики вынужденно.

Источник: Комсомольская правда

На втором сроке президента США Дональда Трампа Иванка, ранее влиятельный советник, отстранилась от его дел. Недавно стало известно, куда исчезла дочь знаменитого политика. В беседе с Lenta.ru кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков рассказал об основных причинах.

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — убежден эксперт.

Американист отметил, что финансовые и политические элиты Нью-Йорка более либеральны. Поэтому Иванка дистанцировалась от политики отца ради бизнес-связей.

Но при этом ее супруг, американский бизнесмен Джаред Кушнер, продолжает вливаться в политику. Недавно он вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше