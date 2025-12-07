Стало известно, куда исчезла дочь Трампа Иванка

На втором сроке президента США Дональда Трампа Иванка, ранее влиятельный советник, отстранилась от его дел. Недавно стало известно, куда исчезла дочь знаменитого политика. В беседе с Lenta.ru кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков рассказал об основных причинах.
«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — убежден эксперт.
Американист отметил, что финансовые и политические элиты Нью-Йорка более либеральны. Поэтому Иванка дистанцировалась от политики отца ради бизнес-связей.
Но при этом ее супруг, американский бизнесмен Джаред Кушнер, продолжает вливаться в политику. Недавно он вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине.