Адвокат рассказала, какого решения по квартире Долиной ждет Лурье

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полина Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной, и квартира станет ее домом, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

Источник: © РИА Новости

«Полина ждёт рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для неё и её детей», — сказала адвокат.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

Когда Верховный суд истребовал документы в кассации Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, она назвала это предложением «от безысходности», а не потому что она «осознала свою ошибку».

В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.