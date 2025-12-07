В Мурманске открылась первая в области школа креативных индустрий

Первая в Мурманской области школа креативных индустрий открылась в столице региона, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве культуры области.
Уникальная площадка дополнительного образования ориентирована на учащихся 5−11-х классов. Учебные студии школы оснащены профессиональным оборудованием, аналогичным тому, что используется в индустрии: современные фото- и видеокамеры, интерактивные панели, графические планшеты, VR-очки, профессиональные звукозаписывающие комплексы и другая техника для отработки практических навыков.
Школа креативных индустрий станет важным звеном в подготовке кадров для региона и будет способствовать развитию креативной экономики в Мурманской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.