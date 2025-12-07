Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО

Как отмечал Володин, с начала специальной военной операции принято 148 законов, направленных на обеспечение нужд специальной военной операции и их участников. Он добавлял, что нужно сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает.