Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО

Госдума: работающие с ветеранами СВО НКО получат господдержку в декабре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит НКО, работающим с ветеранами СВО, получать меры господдержки, сообщила пресс-служба Госдумы.

«На следующей неделе вступает в силу закон о внесении изменений в ФЗ “О некоммерческих организациях”, который позволит НКО, работающим с ветеранами специальной военной операции, получать меры господдержки. Нормы начнут действовать с 9 декабря», — говорится в сообщении.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения в законе дают дополнительные возможности по развитию НКО, оказывающих помощь бойцам в реабилитации.

«Их работа — это часть системы поддержки участников СВО, которая позволяет нашим солдатам, офицерам быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также их родных и близких», — сказал Володин.

Согласно положениям закона, некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие психологическую помощь демобилизованным участникам СВО и членам их семей, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.

Как отмечал Володин, с начала специальной военной операции принято 148 законов, направленных на обеспечение нужд специальной военной операции и их участников. Он добавлял, что нужно сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает.