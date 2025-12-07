Министерство ЖКХ сказало о местах, где запрещено появляться с животными

Министерство ЖКХ Беларуси со ссылкой на закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в 2024 году, напомнило, куда не допускается приводить или приносить животных-компаньонов.
Это торговые объекты за исключением зоомагазинов, кафе, рестораны, столовые, бары, объекты бытового и социального обслуживания, театры, библиотеки, музеи, школы, детсады, вузы, поликлиники, больницы.
Вход для домашних животных закрыт также в организации физической культуры и спорта, на территорию физкультурно-спортивных сооружений, а также в другие объекты, владельцы которых установили запрет на их посещение с животными-компаньонами.
Однако с животными можно на культурные, физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, где участвуют животные.
Допустимо также отдыхать с собакой в так называемых догфрендли кафе или в других заведениях при наличии соответствующего обозначения, отметили в Министерстве ЖКХ.
Кстати, вот что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.
