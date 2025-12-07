Лесопожарные станции Новгородской области получили 10 беспилотников

Лесопожарные станции Новгородской области, специалисты которых следят за возгораниями в лесах, получили 10 беспилотников. Оборудование закуплено при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщила пресс-служба правительства региона.
«После приемки новых беспилотных летательных аппаратов и оформления необходимых документов они будут переданы на баланс лесхозов», — уточнила временно исполняющая обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области Ирина Федотова.
Она добавила, что обеспеченность лесной отрасли региона беспилотниками составляет 56% от необходимого количества. Ранее в лесничества передали 19 беспилотников.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.