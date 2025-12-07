В Таганроге отказались от закупки новогодних украшений для экономии

При этом подчеркивается, что улицы города не останутся без праздничного оформления. Муниципалитет рассчитывает на помощь местных предпринимателей, которых попросили украсить территории возле своих объектов за собственный счет. Администрация обратилась ко всем бизнесменам города с просьбой поддержать инициативу по созданию праздничной атмосферы. Ожидается, что промышленные предприятия, торговые точки, заведения общепита и сферы услуг, а также учреждения социальной сферы займутся новогодним оформлением не только внутренних помещений и витрин, но и прилегающих территорий.