На новогодних праздниках в Омске запретят алкоголь и энергетики

Соответствующий документ подписал мэр.

Источник: Om1 Омск

В Омске на городских новогодних праздниках будет запрещена продажа алкогольных напитков и энергетиков. Это требование закреплено в постановлении, подписанном мэром Сергеем Шелестом. Ограничения введены в соответствии с региональными нормами для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Запрет также коснется открытия Главной городской ёлки, которое запланировано на 28 декабря в Омской крепости: продажа алкоголя и энергетиков будет недоступна с 13:00 до 18:00.

Аналогичные меры будут действовать в крепости и в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января — с 23:30 до 03:00, когда здесь пройдут главные празднования и будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина.

Кроме того, продажа алкоголя и энергетических напитков будет ограничена в парках Советский и 30-летия ВЛКСМ. Запрет будет действовать ежедневно с 2 по 11 января с 15:00 до 17:00.