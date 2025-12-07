На новогодних праздниках в Омске запретят алкоголь и энергетики

В Омске на городских новогодних праздниках будет запрещена продажа алкогольных напитков и энергетиков. Это требование закреплено в постановлении, подписанном мэром Сергеем Шелестом. Ограничения введены в соответствии с региональными нормами для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.
Запрет также коснется открытия Главной городской ёлки, которое запланировано на 28 декабря в Омской крепости: продажа алкоголя и энергетиков будет недоступна с 13:00 до 18:00.
Аналогичные меры будут действовать в крепости и в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января — с 23:30 до 03:00, когда здесь пройдут главные празднования и будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина.
Кроме того, продажа алкоголя и энергетических напитков будет ограничена в парках Советский и 30-летия ВЛКСМ. Запрет будет действовать ежедневно с 2 по 11 января с 15:00 до 17:00.