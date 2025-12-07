В Улан-Удэ предпринимателям расскажут о работе с нейросетями

«Мастер-класс будет полезен и тем, кто уже является пользователем нейросетевых сервисов, и тем, кто только знакомится с потенциалом искусственного интеллекта. По окончании мероприятия все участники получат сертификат о прохождении обучения в электронном виде», — рассказали специалисты центра «Мой бизнес».