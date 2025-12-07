В Улан-Удэ предпринимателям расскажут о работе с нейросетями

Мастер-класс для предпринимателей «Продвинутый пользователь нейросетей» пройдет 8 декабря в Улан-Удэ по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
В роли спикера на занятии выступит эксперт по прикладному искусственному интеллекту и аналитике данных Алексей Сампилов. Он расскажет слушателям о возможностях применения ИИ в бизнесе, например, как использование нейросетей позволяет автоматизировать рутинные задачи и генерировать визуальный контент. Особое внимание на мастер-классе уделят написанию промптов. Также слушатели рассмотрят успешные примеры применения искусственного интеллекта в маркетинге.
Мероприятие состоится в центре «Мой бизнес» по адресу: улица Смолина, дом 65 (конференц-зал на втором этаже). Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Мастер-класс будет полезен и тем, кто уже является пользователем нейросетевых сервисов, и тем, кто только знакомится с потенциалом искусственного интеллекта. По окончании мероприятия все участники получат сертификат о прохождении обучения в электронном виде», — рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.