В югорском городе Мегионе построят новую дорогу по улице Нефтяников

Завершить работы планируют летом 2026 года.

Новую автодорогу по улице Нефтяников построят в Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

Общая протяженность магистрали составит почти 1,5 км. Специалистам предстоит возвести новую проезжую часть между проспектом Победы и улицей Губкина, реконструировать уже существующий отрезок между улицей Заречной и проспектом Победы, обустроить сквозной проезд к спортивному центру. Движение на этой магистрали будет четырехполосным. Также специалисты уложат там пешеходный тротуар и оборудуют велодорожки. Вдоль всей дороги установят защитные ограждения и уличное освещение.

Работы намерены завершить летом 2026 года. Новая магистраль свяжет 20-й, 21-й и 22-й микрорайоны города и обеспечит доступ к социально значимым объектам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.