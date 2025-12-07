В югорском городе Мегионе построят новую дорогу по улице Нефтяников

Общая протяженность магистрали составит почти 1,5 км. Специалистам предстоит возвести новую проезжую часть между проспектом Победы и улицей Губкина, реконструировать уже существующий отрезок между улицей Заречной и проспектом Победы, обустроить сквозной проезд к спортивному центру. Движение на этой магистрали будет четырехполосным. Также специалисты уложат там пешеходный тротуар и оборудуют велодорожки. Вдоль всей дороги установят защитные ограждения и уличное освещение.