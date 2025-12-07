Ричмонд
Устроили танцы на крыше движущегося автомобиля: полиция начала проверку случая с опасным вождением

Во Владивостоке подростки проехались на крыше и капоте легкового авто.

Подростковая «забава» в одном из дворов Владивостока обернулась расследованием, сообщает «Комсомольская Правда» — Дальний Восток". Молодые люди устроили танцы на крыше движущегося автомобиля Toyota Prius, вероятно, решив сделать ролик для соцсетей. Но их запечатлели не спавшие местные жители — это видео привлекло внимание полиции.

По данным ГАИ, на кадрах видно, как молодые люди находятся вне салона автомобиля — это прямое нарушение правил перевозки пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции управления МВД России по городу Владивостоку оперативно инициировали проверку.

Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников инцидента. Видеозапись будет приобщена к материалам административного расследования.

В действиях находившегося за рулем усматривается нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил перевозки людей». Полиция подчеркивает, подобные действия не просто могут квалифицироваться как хулиганство — они реально угрожают жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

В случае ДТП водитель несет полную ответственность за безопасность всех пассажиров — в том числе тех, кто по его недосмотру оказался вне салона. Полиция призывает автомобилистов и пешеходов быть бдительными и не допускать опасных экспериментов на дорогах.