В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту

«После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать детали на 3Д-принтере», — сообщили в «Народном фронте».
По данным организации, мальчик все свободное время учится печатать, делает что-то новое. Дима печатает специальные талисманы «сердца Победы», детали для военных медиков. Окружающие делают заказы на 3Д-игрушки, а на вырученные средства мальчик сам покупает расходники и подарки бойцам.
«Помощь Дима передал в “Народный фронт”. Обязательно доставим все прямо в руки бойцам», — пообещали в организации.
В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности — сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.