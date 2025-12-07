В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту

«После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать детали на 3Д-принтере», — сообщили в «Народном фронте».