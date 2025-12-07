На полгода закрывают в Татарстане транспортную развязку в Лаишевском районе

Движение транспорта по развязке в Лаишевском районе закроют с 8 декабря 2025 г., сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Не будет действовать участок транспортной развязки в районе пересечения путепровода железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань — Аэропорт» и автодороги «Казань — Боровое Матюшино». Нельзя будет проехать только по разворотной петле, ведущей к селу Усады. Основное же направление дороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино будет работать в штатном режиме.
Проезд по развязке закрывают в связи с реконструкцией автодороги «Казань — Оренбург» — Боровое Матюшино’от с. Усады до жилого комплекса «Южный Парк» с путепроводом через железную дорогу в Лаишевском районе. Разворотная петля не будет действовать до 15 июля 2026 года.
Водителей просят заранее планировать маршрут.
В Татарстане отменили действовавший пять часов режим «Беспилотная опасность».