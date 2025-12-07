На полгода закрывают в Татарстане транспортную развязку в Лаишевском районе

Не будет действовать участок транспортной развязки в районе пересечения путепровода железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань — Аэропорт» и автодороги «Казань — Боровое Матюшино». Нельзя будет проехать только по разворотной петле, ведущей к селу Усады. Основное же направление дороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино будет работать в штатном режиме.