Ученые ДВФУ и ДВО РАН нашли способ повысить четкость томографов

«Эффективность метода была проверена на классических тестовых моделях. В случаях, когда два близких элемента на изображении сливались в одно пятно, алгоритм успешно их разделял. Даже на модели среза головного мозга человека. Для более гладких объектов ошибка восстановления уменьшалась в разы», — отметил директор департамента математического и компьютерного моделирования ДВФУ Андрей Сущенко.