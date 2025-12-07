Ученые ДВФУ и ДВО РАН нашли способ повысить четкость томографов

Медицинские томографы могут стать значительно точнее. Такой вывод сделали математики ДВФУ и ДВО РАН. Они разработали математический алгоритм, который открывает новые возможности для обработки данных. Помимо томографов, технология может быть применена для работы промышленных сканеров.
Разработка ученых помогает получать четкие изображения даже из размытых первоначальных данных. Программа просто лучше понимает и передает все нюансы. Открытие позволяет отказаться от замены дорогостоящего оборудования без потери качества данных.
«Эффективность метода была проверена на классических тестовых моделях. В случаях, когда два близких элемента на изображении сливались в одно пятно, алгоритм успешно их разделял. Даже на модели среза головного мозга человека. Для более гладких объектов ошибка восстановления уменьшалась в разы», — отметил директор департамента математического и компьютерного моделирования ДВФУ Андрей Сущенко.
Компьютерная томография, позволяющая видеть внутреннюю структуру объектов без их разрушения, основана на сложной математике. Разработанный же метод математической экстраполяции позволяет убрать погрешности и получить качественную картинку.