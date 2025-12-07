В Ростове наказали водителя, который заехал на парапет торгового центра

ДТП случилось на проспекте Сельмаша в Ростове: водитель на «Ниве» на полном ходу влетел на пандус магазина, чудом не протаранив входные двери. На помощь к нему поспешили прохожие, но мужчина заперся в салоне и продолжал давить на газ.