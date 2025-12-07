В Ростове наказали водителя, который заехал на парапет торгового центра

В Ростове оштрафовали водителя без прав, который заехал на парапет торгового центра. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось на проспекте Сельмаша в Ростове: водитель на «Ниве» на полном ходу влетел на пандус магазина, чудом не протаранив входные двери. На помощь к нему поспешили прохожие, но мужчина заперся в салоне и продолжал давить на газ.
Достать водителя из салона удалось только спасателям, которые передали его врачам «скорой помощи». По предварительным данным, 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя был составлен административный материал за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Оказалось, что права у «гонщика» были просрочены.
