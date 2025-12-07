В Пермском крае модернизировали 3 хоккейные коробки

Один из обновленных объектов находится в селе Бершеть. Там заменили борты, уложили специальное покрытие для ровной заливки льда, смонтировали боксы для запасных игроков и судей, обустроили теплую раздевалку. Сейчас специалисты устанавливают световое оборудование. Благодаря этому проводить тренировки и соревнования можно будет даже в вечернее время.