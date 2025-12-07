В Пермском крае модернизировали 3 хоккейные коробки

Три хоккейные коробки модернизировали в Пермском крае в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Один из обновленных объектов находится в селе Бершеть. Там заменили борты, уложили специальное покрытие для ровной заливки льда, смонтировали боксы для запасных игроков и судей, обустроили теплую раздевалку. Сейчас специалисты устанавливают световое оборудование. Благодаря этому проводить тренировки и соревнования можно будет даже в вечернее время.
Аналогичные работы состоялись в селе Платошино и в Перми. Там модернизация хоккейных коробок полностью завершена.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.