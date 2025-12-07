В Омске прохожий спас ребёнка от напавшей бродячей собаки

По словам омички, 5 декабря её дочь направлялась в школу от остановки «Ледовый дворец имени В. Фетисова», когда на неё напала группа собак. Одна из них ухватила девочку за штанину. На помощь ребёнку пришёл прохожий, который находился на остановке и смог отогнать животных.