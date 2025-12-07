Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске прохожий спас ребёнка от напавшей бродячей собаки

О происшествии рассказала в социальных сетях мать девочки.

Источник: Om1 Омск

В Омске в социальных сетях появилась информация от местной жительницы о нападении бездомных собак на её ребёнка. Инцидент произошёл в Центральном округе.

По словам омички, 5 декабря её дочь направлялась в школу от остановки «Ледовый дворец имени В. Фетисова», когда на неё напала группа собак. Одна из них ухватила девочку за штанину. На помощь ребёнку пришёл прохожий, который находился на остановке и смог отогнать животных.

Мать пострадавшей выразила благодарность мужчине за его реакцию и помощь.

На данный момент официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.