Жителя деревни не могут добраться до Уфы из-за отсутствия автобуса

В Чишминском районе Башкирии местные жители не могут добраться до Уфы из-за отсутствия автобуса. Речь идет о деревне Дема, откуда не ходят автобусы.
Расстояние между Уфой и Демой составляет около 40 километров. Ранее это направление обслуживал автобус № 136 «Акманай-Уфа», однако сейчас на конкурс не поступило ни одной заявки. Повторно его проведут в январе 2026 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.