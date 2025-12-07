Ричмонд
Жителя деревни не могут добраться до Уфы из-за отсутствия автобуса

На конкурсы не поступило ни одной заявки.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии местные жители не могут добраться до Уфы из-за отсутствия автобуса. Речь идет о деревне Дема, откуда не ходят автобусы.

Расстояние между Уфой и Демой составляет около 40 километров. Ранее это направление обслуживал автобус № 136 «Акманай-Уфа», однако сейчас на конкурс не поступило ни одной заявки. Повторно его проведут в январе 2026 года.

