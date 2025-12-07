Хабаровчане рассказали, как относятся к Новому году

Интересно, что среди молодежи до 35 лет больше как сторонников, так и противников Нового года. Здесь 33% молодых людей заявляют, что они — фанаты праздника, а 10% — его ненавидят. В то же время среди более старших возрастных групп любовь к празднику значительно снижена. Женатые люди и те, у кого есть дети, любят Новый год больше, чем холостые и бездетные хабаровчане.