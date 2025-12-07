Хабаровчане рассказали, как относятся к Новому году

Большинство хабаровчан воспринимают Новый год с положительными эмоциями. Около 28% жителей рассказали, что обожают этот праздник. Еще 32% описывают свои чувства как «люблю, но без фанатизма». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Спокойное отношение к Новому году характерно для 25% респондентов, а вот отрицательно к празднику относятся лишь 8% жителей: 7% из них не любят этот день, а 1% даже ненавидит его.
Согласно данным сервиса SuperJob, 30% женщин обожают этот праздник, тогда как среди мужчин таких всего 25%. Мужчины в целом проявляют более спокойное отношение — 30% против 20% среди женщин.
Интересно, что среди молодежи до 35 лет больше как сторонников, так и противников Нового года. Здесь 33% молодых людей заявляют, что они — фанаты праздника, а 10% — его ненавидят. В то же время среди более старших возрастных групп любовь к празднику значительно снижена. Женатые люди и те, у кого есть дети, любят Новый год больше, чем холостые и бездетные хабаровчане.