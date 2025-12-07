Правительство утвердило постановление о создании нацпарка «Святые горы»

«В этих местах было обнаружено 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами — от времени палеолита до Средневековья. Кроме того, к границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра — действующий мужской монастырь, расположенный на меловых горах. Все это создаёт уникальный природно-рекреационный комплекс, который является одной из главных природных и туристических достопримечательностей Донбасса», — сообщили в кабмине.