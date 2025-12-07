Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило постановление о создании нацпарка «Святые горы»

На территории ДНР и ЛНР создадут национальный парк «Святые горы».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Национальный парк «Святые горы» будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«На территории Артёмовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов Донецкой Народной Республики, а также города Лисичанска Луганской Народной Республики будет создан национальный парк “Святые горы”. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь нацпарка составит более 40,7 тысячи га.

«В его состав входят 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесённых в Красную книгу России», — сообщили в пресс-службе.

Также в кабмине отметили, что территория парка имеет важное археологическое значение.

«В этих местах было обнаружено 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами — от времени палеолита до Средневековья. Кроме того, к границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра — действующий мужской монастырь, расположенный на меловых горах. Все это создаёт уникальный природно-рекреационный комплекс, который является одной из главных природных и туристических достопримечательностей Донбасса», — сообщили в кабмине.

Кроме того, отмечается, что создание национального парка будет способствовать сохранению видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия, а также позволит реализовать рекреационный потенциал этой территории.

Работа идёт в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.