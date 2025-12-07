Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко обязал энергетиков проверять тепло в каждой омской квартире

Энергетики запускают резервные котлы, а управляющие компании — обязаны усилить контроль за внутридомовыми системами.

Источник: Freepik

Власти Омской области в экстренном режиме готовят энергетическую инфраструктуру к предстоящему резкому похолоданию. Губернатор Виталий Хоценко поставил задачу обеспечить бесперебойное тепло в каждой квартире и поручил главам муниципалитетов лично контролировать ситуацию.

Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил о мерах, которые принимают на теплоэлектроцентралях. По его словам, задействованы все основные котлоагрегаты, подключаются резервные. Сегодня проходят испытания мазутных резервных котлов на случай пиковых нагрузок. На ТЭЦ-5 ради оперативной подготовки к морозам досрочно выводят из планового капремонта один из котлов. Сейчас его испытывают под максимальной нагрузкой.

Ранее мы сообщали, что на субботнем совещании губернатор Виталий Хоценко призвал коммунальщиков и дорожников мобилизоваться и перейти на усиленный режим работы.