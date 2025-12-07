Хоценко обязал энергетиков проверять тепло в каждой омской квартире

Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил о мерах, которые принимают на теплоэлектроцентралях. По его словам, задействованы все основные котлоагрегаты, подключаются резервные. Сегодня проходят испытания мазутных резервных котлов на случай пиковых нагрузок. На ТЭЦ-5 ради оперативной подготовки к морозам досрочно выводят из планового капремонта один из котлов. Сейчас его испытывают под максимальной нагрузкой.