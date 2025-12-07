Гранты Российского научного фонда получили 12 проектов из Иркутской области

Один из поддержанных проектов — разработка технологии комплексной переработки токсичного отхода алюминиевой промышленности, которая ведётся под руководством доцента ИРНИТУ Михаила Кузьмина. Эта разработка позволит не только обезвредить опасные отходы, но и превратить их в источник стратегического сырья, важного для аэрокосмической и оборонной отраслей. Также поддержку получил проект по разработке методов и инструментов на основе искусственного интеллекта для интерпретации табличных данных, которую ведут в ИДСТУ им. В. М. Матросова, под руководством доктора технических наук Александра Юрина.