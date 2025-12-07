Гранты Российского научного фонда получили 12 проектов из Иркутской области

Гранты Российского научного фонда для малых научных групп получили 12 проектов из Иркутской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В том числе десять проектов представляют организации Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», отметил он.
Каждый из проектов малых научных групп получит финансирование из РНФ на сумму до 1,5 миллиона рублей. Свои исследования они должны будут выполнить в 2026—2027 годах.
«В этом году конкурс проектов стал одним из самых массовых, на него было подано около пяти тысяч заявок. Экспертный совет выбрал из них 1154 проекта-победителя», — написал Игорь Кобзев.
Один из поддержанных проектов — разработка технологии комплексной переработки токсичного отхода алюминиевой промышленности, которая ведётся под руководством доцента ИРНИТУ Михаила Кузьмина. Эта разработка позволит не только обезвредить опасные отходы, но и превратить их в источник стратегического сырья, важного для аэрокосмической и оборонной отраслей. Также поддержку получил проект по разработке методов и инструментов на основе искусственного интеллекта для интерпретации табличных данных, которую ведут в ИДСТУ им. В. М. Матросова, под руководством доктора технических наук Александра Юрина.
Кроме того, гранты РНФ получили малые научные группы из Лимнологического института СО РАН, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН, ФИЦ Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Института земной коры СО РАН, Института солнечно-земной физики СО РАН, Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, а также Иркутского государственного университета.