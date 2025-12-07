Превышение допустимого уровня до 262 раз. В Беларуси китайские телефоны признаны опасными из-за превышения содержания свинца

Три модели телефонных аппаратов популярной китайской торговой марки teXet признаны опасными из-за превышения допустимого содержания свинца. Под запрет реализации в Беларуси попали модели телефонных аппаратов TX-219, TX-238 и TX-241, сообщает Госстандарт Беларуси.
В модели TX-238 свинец составил 30,82% (308200 мг/кг) при норме 0,1% (1000 мг/кг), в TX-241 — 33,54% (335400 мг/кг), в TX-219 — 28,30% (283000 мг/кг). Это говорит о превышении нормы в диапазоне от 283 до 335 раз.
Кроме того, как сообщает Госстандарт Беларуси, под запрет попала и модель RT-010 китайского производителя Ritmix. Концентрация свинца при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) в ней составила 26,28% (262800 мг/кг), что говорит о превышении в 262 раза.
Напомним, в июле 2025 года Госстандарт Беларуси уже запрещал продажу в стране китайские телефоны известной торговой марки teXet, но тогда речь шла о модели ТХ-234. Причина была та же — превышения концентрации свинца в припое в 243 раза (здесь подробности).
Кроме того, был выявлен китайский миксер, в котором концентрация свинца превысила норму в 615 раз (все подробности здесь).
