Превышение допустимого уровня до 262 раз. В Беларуси китайские телефоны признаны опасными из-за превышения содержания свинца

Кроме того, как сообщает Госстандарт Беларуси, под запрет попала и модель RT-010 китайского производителя Ritmix. Концентрация свинца при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) в ней составила 26,28% (262800 мг/кг), что говорит о превышении в 262 раза.