Боец Петр Ян вернул пояс UFC в реванше

Ночью, 7 декабря, в Лас-Вегасе состоялся турнир, который войдет в историю российского спорта. Уроженец Красноярского края Петр Ян совершил невозможное: прервал черную полосу неудач, взял реванш у принципиального соперника и снова поднял над головой чемпионский пояс.
Как простой парень из сибирской деревни потерял все из-за роковой ошибки, пережил горечь спорных поражений и стал первым россиянином, сумевшим вернуть утраченный титул UFC — читайте в материале krsk.aif.ru.
Долгожданный триумф.
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал сенсационную победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в городе Парадайс (США). Сибиряк вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе, выйдя на бой с российским триколором.
Поединок продлился все пять раундов и стал настоящей тактической битвой. Ян сумел нейтрализовать главное оружие соперника — борьбу — и нанес ему значительный урон в стойке. Судьи единогласно отдали победу россиянину (49−46, 49−46, 48−47).
«Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, я очень рад, спасибо огромное всем болельщикам! Я очень долго трудился, готовился, на сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу передать привет своей стране, своим болельщикам по всему миру, своей семье, своей любимой мамочке, я вас люблю», — сказал боец Петр Ян после поединка.
Эта победа стала долгожданным реваншем: в марте 2023 года Ян разгромно уступил Двалишвили. Теперь же Петр не просто вернул долг, но и прервал серию грузинского бойца, который не знал поражений с 2018 года.
Из сибирской глубинки — в октагон.
Будущий чемпион родился 11 февраля 1993 года в деревне в Красноярском крае. Он рос в многодетной семье, где было восемь детей — у Петра три брата и четыре сестры. У спортсмена интересная родословная: его дед — чистокровный китаец, переехавший в Россию в 80-х годах (отсюда и фамилия), а бабушка — наполовину грузинка. Сам боец называет себя русским православным человеком.
Спортом Петр начал заниматься в 6 классе, когда увлекся тхэквондо и мини-футболом. В 12 лет вслед за старшим братом занялся боксом — тренировался под руководством Николая Суржикова. В 15 лет Ян переехал из Красноярского края в Омск, чтобы тренироваться у мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. Жизнь не была простой: в студенческие годы Петр подрабатывал охранником в ночном клубе на окраине города, где ему часто приходилось успокаивать нетрезвых посетителей.
Свой первый профессиональный бой в ММА он провел в декабре 2014 года в Иркутске. Поединок продлился всего 45 секунд, а гонорар за победу составил 20 тысяч рублей.
Стремительный взлет.
После успешных выступлений в российской лиге ACB, где Ян стал чемпионом и провел защиту титула, в 2018 году он подписал контракт с UFC. Его карьера за океаном развивалась стремительно. В дебютном бою в июне 2018 года он нокаутировал японца Тэруто Исихару в первом раунде. За следующие полтора года россиянин одержал еще пять побед подряд, разобравшись с такими серьезными соперниками, как Джон Додсон, Джимми Ривера и член Зала славы UFC Юрайя Фейбер.
Кульминацией этого этапа стал бой за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе, который состоялся 12 июля 2020 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником Яна был легендарный бразилец Жозе Алду. Петр доминировал в поединке и в пятом раунде одержал победу техническим нокаутом, став вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.
Черная полоса.
Переломный момент в карьере наступил в марте 2021 года во время первой защиты титула против американского бойца Алджамейна Стерлинга. Ян уверенно выигрывал поединок по очкам, но в четвертом раунде допустил роковую ошибку, нанеся запрещенный удар коленом. Россиянина дисквалифицировали, и он лишился пояса. Это событие положило начало затяжной полосе неудач.
Хотя в октябре 2021 года Ян завоевал пояс временного чемпиона, победив Кори Сэндхэгена, полноценно вернуть титул не удавалось. В апреле 2022 года состоялся реванш со Стерлингом, который Петр проиграл раздельным решением судей. Осенью того же года последовало поражение от восходящей звезды Шона О’Мэлли. Вердикт судей также был раздельным и вызвал бурю споров в мире ММА: многие эксперты и специализированные СМИ посчитали, что победу заслужил россиянин.
Самым тяжелым стало поражение в марте 2023 года от Мераба Двалишвили. Ян вышел на бой с травмой, не мог нормально двигаться и проиграл единогласным решением, не взяв ни одного раунда.
Возвращение на вершину.
После трех поражений подряд Петр сделал паузу на восстановление здоровья. Ему потребовалась операция из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска, травмы паховой мышцы также давали о себе знать. Многие скептики полагали, что карьера бывшего чемпиона закончена. Однако Ян сумел перезагрузиться.
Возвращение началось в конце 2024 года, когда сибиряк уверенно победил бывшего чемпиона в наилегчайшем весе Дейвесона Фигейредо. В июле 2025 года он закрепил успех победой над Маркусом МакГи, продлив победную серию. Триумф в бою с Двалишвили на UFC 323 стал финальной точкой в его возвращении, доказав, что работа над ошибками была проведена идеально.
Сейчас на счету Петра Яна 20 побед и пять поражений в ММА.
Напомним, ранее чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова арестовали за присвоение 11 млн.