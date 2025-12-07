Юные хабаровские волейболисты выиграли первенство Дальнего Востока

Сборная Хабаровского края по волейболу стала победителем первенства Дальнего Востока среди игроков до 18 лет. Об этом сообщили в министерстве спорта края.
Турнир проходил пять дней по круговой системе в Универсальном краевом спортивном комплексе. За награды соревновались семь команд из разных регионов округа. Хабаровчане обеспечили себе золото в заключительном матче, обыграв команду Амурской области в напряжённой пятисетовой игре со счётом 3:2.
Спортсмены края проявили себя и на индивидуальном уровне. Лучшим игроком турнира был признан Иван Лебедев, лучшим блокирующим — Богдан Клиндюк.
«Мы рассчитывали на борьбу за призовые места, но первое место стало приятной неожиданностью. Турнир получился конкурентным, а решающий матч оказался драматичным. Наша команда вела 2:0, затем соперник сравнял счёт, но на тай-брейке мы смогли собраться и выиграли решающий сет», — рассказала тренер команды Юлия Наумова.
Серебро турнира завоевала сборная Сахалинской области, третье место заняла команда Амурской области. Теперь волейболисты Хабаровского края готовятся к первенству России, которое пройдёт с 15 по 26 февраля 2026 года в Костроме.