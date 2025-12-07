Юные хабаровские волейболисты выиграли первенство Дальнего Востока

Турнир проходил пять дней по круговой системе в Универсальном краевом спортивном комплексе. За награды соревновались семь команд из разных регионов округа. Хабаровчане обеспечили себе золото в заключительном матче, обыграв команду Амурской области в напряжённой пятисетовой игре со счётом 3:2.