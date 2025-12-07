В Камызяке Астраханской области открыли женскую консультацию

В частности, консультацию оснастили аппаратами для ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии, кольпоскопии и наркоза. Также там обустроили просторные комнаты отдыха для мам и малышей, палату дневного пребывания, где пациентки смогут пройти необходимые процедуры и советоваться со специалистами. Получать качественную медпомощь в новой консультации будут 15 тысяч жительниц Камызяка.