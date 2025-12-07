Ричмонд
В Камызяке Астраханской области открыли женскую консультацию

Ее оснастили современным медоборудованием.

Современную женскую консультацию открыли на базе Камызякской районной больницы в Астраханской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Оборудование для нее закупили при поддержке нацпроекта «Семья».

В частности, консультацию оснастили аппаратами для ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии, кольпоскопии и наркоза. Также там обустроили просторные комнаты отдыха для мам и малышей, палату дневного пребывания, где пациентки смогут пройти необходимые процедуры и советоваться со специалистами. Получать качественную медпомощь в новой консультации будут 15 тысяч жительниц Камызяка.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.