В Тамбове завершают ремонт корпуса общеобразовательной школы № 24

Капитальный ремонт в первом корпусе общеобразовательной школы № 24 в Тамбове находится на завершающей стадии, сообщили в администрации города. Работы там проводят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания, заменили там системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации, выполнили отделку внутренних помещений. Теперь им предстоит смонтировать вентиляцию, видеонаблюдение и сигнализацию, благоустроить прилегающую территорию. Сейчас школу оснащают новой мебелью.
«Первую партию современного оборудования уже поставили… ожидается поступление следующей части, и с 10 декабря по согласованию с поставщиком начнется ее сборка и расстановка в подготовленные кабинеты на втором и третьем этажах», — рассказали в городском комитете образования.
Завершить ремонт намерены до конца декабря. После новогодних каникул почти 800 учеников начальных классов смогут приступить к занятиям в улучшенных условиях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.