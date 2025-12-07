Карантин из-за опасного растения введён в Хабаровском крае

В зоне карантина владельцев земли и сельскохозяйственные компании обязали провести работы по уничтожению сорняка. Требование распространяется на тех, кто использует участок по праву собственности, аренды или любого другого вида пользования, а также на тех, кто хранит или выращивает продукцию, связанную с растениями.