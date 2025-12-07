Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин из-за опасного растения введён в Хабаровском крае

В зоне карантина владельцев земли и сельскохозяйственные компании обязали провести работы по уничтожению сорняка.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае ввели карантинную зону из-за распространения опасного сорняка — амброзии полыннолистной. Решение принято Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Очаг заражения обнаружили на участке рядом с селом Дормидонтовка Вяземского района. Карантин затронул территорию площадью 267 гектаров. Специалисты подтвердили наличие амброзии после обследования, которое филиал федерального учреждения провёл 3 декабря.

В зоне карантина владельцев земли и сельскохозяйственные компании обязали провести работы по уничтожению сорняка. Требование распространяется на тех, кто использует участок по праву собственности, аренды или любого другого вида пользования, а также на тех, кто хранит или выращивает продукцию, связанную с растениями.

За нарушение правил борьбы с опасными растениями предусмотрена административная ответственность.