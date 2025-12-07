Карантин из-за опасного растения введён в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ввели карантинную зону из-за распространения опасного сорняка — амброзии полыннолистной. Решение принято Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Очаг заражения обнаружили на участке рядом с селом Дормидонтовка Вяземского района. Карантин затронул территорию площадью 267 гектаров. Специалисты подтвердили наличие амброзии после обследования, которое филиал федерального учреждения провёл 3 декабря.
В зоне карантина владельцев земли и сельскохозяйственные компании обязали провести работы по уничтожению сорняка. Требование распространяется на тех, кто использует участок по праву собственности, аренды или любого другого вида пользования, а также на тех, кто хранит или выращивает продукцию, связанную с растениями.
За нарушение правил борьбы с опасными растениями предусмотрена административная ответственность.