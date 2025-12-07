На Большой Черкизовской улице в Москве обновили систему водоснабжения

Водопровод на Большой Черкизовской улице в Москве реконструировали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В общей сложности специалисты обновили 1,4 км труб. В работе они использовали современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. При обновлении коммуникаций использовали бестраншейный метод. Он позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и сократить сроки выполнения работ. В результате качество водоснабжения улучшилось почти для 2 тысяч москвичей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.