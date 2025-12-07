На Большой Черкизовской улице в Москве обновили систему водоснабжения

В общей сложности специалисты обновили 1,4 км труб. В работе они использовали современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. При обновлении коммуникаций использовали бестраншейный метод. Он позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и сократить сроки выполнения работ. В результате качество водоснабжения улучшилось почти для 2 тысяч москвичей.