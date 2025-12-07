Невский проспект встречает праздники наполовину включенным

Но несмотря на технические недочёты, Невский всё же остаётся местом притяжения людей. Главный проспект города приковывает внимание туристов и жителей, люди с улыбками разглядывают украшения и фотографируют инсталляции. Но вопросы к качеству и целостности оформления всё же остаются, особенно там, где отсутствие света нарушает общее впечатление от увиденного.