Невский проспект встречает праздники наполовину включенным

«Новогодняя атмосфера на Невском явно есть. Ее создают и огни, фонарики, гирлянды, и украшения с елочками у магазинов и кафе», — поделилась корреспондент.
Напомним, что за качество энергоснабжения и работу городской иллюминации сейчас отвечает Алексей Муровец, временно исполняющий обязанности председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. В свете увиденного работы у него, кажется, хватает.
Во время вечерней прогулки журналист увидела, что неравномерность освещения портит общую картину и ощущение праздника. Местами отдельные элементы новогоднего декора не работают — то не горит одна гирлянда, то темнеет следующий участок. На отрезке от Аничкова моста до Гостиного двора и вовсе отсутствуют сотни метров гирлянд.
Однако есть и приятные исключения, отмечает корреспондент: «Около Дворца творчества юных нарядили деревья и поставили инсталляцию с четырьмя светящимися снеговичками. Площадь Островского усыпана звездами, шарма придает подсветка в холодных и теплых тонах».
Думская башня, по словам журналиста, тоже выглядит празднично, хотя рядом стоит ёлка, которую пока не включили, что тоже бросается в глаза.
У Гостиного двора атмосфера поистине новогодняя, там установили большого Деда Мороза и ёлку, но вдоль дороги подсветки почему-то нет, что портит общее впечатление и создаёт чувство странной пустоты. На Большой Конюшенной несколько световых колец также не работают, отчего теряется радость от увиденного и возникают вопросы к качеству проведённых работ.
Рядом с Казанским собором журналист, тем временем, застала установку новогодней ёлки, так как работы по украшению города до сих пор продолжаются. Кареты с лошадьми тоже стояли на своих местах.
Но несмотря на технические недочёты, Невский всё же остаётся местом притяжения людей. Главный проспект города приковывает внимание туристов и жителей, люди с улыбками разглядывают украшения и фотографируют инсталляции. Но вопросы к качеству и целостности оформления всё же остаются, особенно там, где отсутствие света нарушает общее впечатление от увиденного.