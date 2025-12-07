В Республике Алтай заготовили 746 килограммов семян кедра

Около 750 кг семян кедра заготовили в Республике Алтай в 2025 году по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.
Этот посадочный материал будут использовать для лесовосстановительных работ. Перед этим семена отправят в краевой центр защиты леса. Там их проанализируют эксперты. Это позволит определить все важные характеристики посадочного материала: его влажность, чистоту, всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность и энергию прорастания.
Подчеркивается, что в 2025 году в регионе восстановили более 2 тыс. га леса. А в 2026-м в республике планируют собрать 2,3 тонны семян.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.