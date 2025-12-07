Специалисты рассказали, чем опасны фрукты поступающие в Омск из-за рубежа

В Управлении Россельхознадзора по Омской области подвели итоги работы за 11 месяцев 2025 года. Контролёрам пришлось проверять рекордные объёмы импорта: в регион поступило в 2,5 раза больше зарубежных овощей, фруктов и цветов, чем за аналогичный период прошлого года.
Абсолютным лидером по поставкам стала Республика Узбекистан, на которую приходится 93% всего ввоза — около 57 тысяч тонн. В основном это виноград, томаты, капуста, черешня, абрикосы, персики, бахчевые, сухофрукты и орехи.
Также продукция поступала из Китая, Туркменистана, Таджикистана, Индии и Ирана.
Лабораторные анализы выявили серьёзные проблемы. В 270 случаях в продукции были обнаружены опасные карантинные объекты (для сравнения, в 2024 году таких случаев было 90).
Специалисты нашли семь видов смертельно опасных для сельского хозяйства вредителей и болезней (восточная плодожорка, повилика, табачная белокрылка и другие).
Часть заражённого товара уничтожена, некоторые партии обеззаражены, другие партии, например, фрукты с калифорнийской щитовкой, допущены к реализации, так как на самих плодах этот вредитель не представляет фитосанитарной угрозы.
Ранее мы писали, что в 2025 году объём импорта в Омск из Египта и Китая вырос на 20%. На эти две страны сейчас приходится около 76% всего омского импорта.