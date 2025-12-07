ФАС Новосибирска усмотрела признаки бранного слова в рекламе комиссионки

В издании «Прецедент» пишут, что неоднозначность вызвала вопросы у жителей Новосибирска. Поводом послужила жалоба от частного лица, указавшего на то, что реклама комиссионки использует вызывающие приемы продвижения.
В рекламном объявлении, предлагающем скупку золота, использовался слоган: «Худеете без денег? Выручим!». Заявитель предположил, что создатели рекламы подразумевали не финансовые трудности, приводящие к потере веса. Комиссия Новосибирского УФАС также усомнилась в корректности данного выражения.
Согласно определению антимонопольной службы, особое оформление буквы «д» в слове «худеете» может восприниматься как нецензурное. Буква «д» выделена зеленым цветом на темном фоне и отличается от остальных букв шрифтом. Это может приводить к двусмысленному толкованию слогана.
3 декабря Новосибирское УФАС открыло административное дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе». Слушание назначено на 19 декабря. Предпринимателю необходимо предоставить объяснения относительно причин выделения буквы «д» в слове «худеете».