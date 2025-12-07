Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС Новосибирска усмотрела признаки бранного слова в рекламе комиссионки

Новосибирское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало разбирательство в отношении рекламы комиссионного магазина Smart из-за неоднозначного использования слова.

Источник: Freepik

В издании «Прецедент» пишут, что неоднозначность вызвала вопросы у жителей Новосибирска. Поводом послужила жалоба от частного лица, указавшего на то, что реклама комиссионки использует вызывающие приемы продвижения.

В рекламном объявлении, предлагающем скупку золота, использовался слоган: «Худеете без денег? Выручим!». Заявитель предположил, что создатели рекламы подразумевали не финансовые трудности, приводящие к потере веса. Комиссия Новосибирского УФАС также усомнилась в корректности данного выражения.

Согласно определению антимонопольной службы, особое оформление буквы «д» в слове «худеете» может восприниматься как нецензурное. Буква «д» выделена зеленым цветом на темном фоне и отличается от остальных букв шрифтом. Это может приводить к двусмысленному толкованию слогана.

3 декабря Новосибирское УФАС открыло административное дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе». Слушание назначено на 19 декабря. Предпринимателю необходимо предоставить объяснения относительно причин выделения буквы «д» в слове «худеете».