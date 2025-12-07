ФАС Новосибирска усмотрела признаки бранного слова в рекламе комиссионки

Согласно определению антимонопольной службы, особое оформление буквы «д» в слове «худеете» может восприниматься как нецензурное. Буква «д» выделена зеленым цветом на темном фоне и отличается от остальных букв шрифтом. Это может приводить к двусмысленному толкованию слогана.