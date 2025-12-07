В трех областях Казахстана ограничили движение по трассам

В ведомстве отметили, что 7 декабря 2025 года в 12:30 ограничения были введены из-за понижения температуры и тумана. Они касаются грузового и общественного транспорта на ряде участков автодорог.
В Актюбинской области закрыт отрезок трассы «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» с 965 по 1240 км — от поселка Карабутак до границы с Кызылординской областью.
На территории Кызылординской области ограничение действует на этом же направлении с 1240 по 1362 км, то есть от границы с Актюбинской областью до города Арал.
Дополнительно в Актюбинской области закрыто движение на трассе «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» на участке с 0 по 234 км — от поселка Карабутак до границы с Костанайской областью.
В Костанайской области на том же направлении перекрыт участок с 234 по 310 км, от границы с Актюбинской областью до села Адаевка.
По данным «КазАвтоЖол», ориентировочное время открытия дорог — 18:00.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что в АО «НК “КазАвтоЖол” предупредили жителей ВКО о возможном ограничении движения в регионе из-за непогоды.