Белорусы чаще всего добровольно страхуют авто, медрасходы и свою жизнь

О том, какие виды страхования востребованы у белорусов, в интервью БелТА рассказал начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко. По его словам, наиболее массовыми видами обязательного страхования является страхование строений (более 1 миллиона объектов) и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (более 5 миллионов договоров ежегодно).