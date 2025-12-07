Ричмонд
Белорусы чаще всего добровольно страхуют авто, медрасходы и свою жизнь

Минфин сказал, что жители Беларуси страхуют чаще всего.

Источник: Комсомольская правда

О том, какие виды страхования востребованы у белорусов, в интервью БелТА рассказал начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко. По его словам, наиболее массовыми видами обязательного страхования является страхование строений (более 1 миллиона объектов) и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (более 5 миллионов договоров ежегодно).

Что касается добровольного страхования, то в приоритете страхование наземных транспортных средств или КАСКО (27% общей суммы), страхование медицинских расходов (20%), страхование жизни (8%), страхование дополнительной пенсии (5%), страхование дополнительной накопительной пенсии (4%).

В Беларуси, по словам Сергея Осенко, в последнее время появились и новые продукты — страхование интеллектуальной собственности, потери работы, рисков держателей банковских карточек, электронных кошельков или рисков охотников.

